Champions, Ronaldo vuole il bis: "Real di nuovo campione? Sì, possiamo farcela"

Il bis in Champions "è una grande sfida per noi , ma il Real Madrid ha buone chance di vincere ancora . Affronteremo una partita alla volta partendo dall girone, che è complicato. Vedremo come andrà, ma credo sia possibile trionfare di nuovo ". Cristiano Ronaldo è pronto alla nuova stagione nella coppa europea più prestigiosa. Il suo Real Madrid campione in carica inizierà la difesa del titolo mercoledì contro lo Sporting, ex squadra dell'attaccante.

"Sarà una partita speciale, contro una squadra speciale", ha spiegato il fuoriclasse portoghese a Uefa.com. "Volevo affrontare di nuovo lo Sporting perché si tratta di una buona squadra, con un buon allenatore. Sarà un altro momento speciale della mia vita. Ho già giocato contro lo Sporting in Champions League, e anche contro il Benfica e contro il Porto. Ma sfidare lo Sporting per me è un vero privilegio".



Ronaldo ha poi parlato delle altre due avversarie del girone: "Abbiamo giocato contro il Borussia Dortmund in passato e abbiamo perso. Sappiamo che è una squadra difficile da battere, specialmente in casa loro perché hanno tifosi fantastici. Non ho mai giocato contro il Legia e onestamente non so nemmeno molto di loro. Sarà una bella esperienza e spero che non ci saranno sorprese".



Quindi ha rievocato i trionfi ottenuti nel 2016: "È stato l'anno migliore della mia carriera. Dopo aver vinto la Champions League, conquistare gli Europei con la mia nazionale ha coronato questa annata speciale. A livello personale - ha aggiunto - ho vinto la classifica dei marcatori della Champions League e ho disputato un buon Europeo. È stata davvero una stagione eccellente per me".