Champions: Ronaldo stende il Wolfsburg, Real in semifinale

Lui è sempre lì, non va mai via! Ci tiene a ribadirlo ogni volta che segna Cristiano Ronaldo, il grande protagonista della vittoria per 3-0 del Real Madrid sul Wolfsburg nel ritorno dei quarti di finale. Il portoghese firma una tripletta, decisiva per ribaltare lo 0-2 patito all'andata dai blancos in Germania e per conquistare la sesta semifinale consecutiva. Il match vede un avvio deciso della squadra di Zidane che al 6' colpisce la traversa con un colpo di testa di Ramos. Poco dopo, è il 16', il Real Madrid sblocca il risultato: cross basso da destra di Carvajal, Dante e Naldo non liberano, e sul secondo palo sbuca Ronaldo che insacca di destra. Passa appena un minuto e CR7 fa 2-0: angolo di Kroos, il fenomeno taglia sul primo palo e incorna mandando la sfera nell'angolo lontano.



Il Wolfsburg è colpito ma non va al tappeto e, nonostante la perdita per infortunio del talento Draxler, si desta: al 33' Navas vola sul missile da fuori area di Luiz Gustavo mentre al 39' Ramos è decisivo a deviare la conclusione dal cuore dell'area di Bruno Henrique, un po' impacciato nel girarsi e tirare. Nella ripresa è sempre il Real Madrid ad avere il pallino del gioco per cercare il gol qualificazione e al 65' lo sfiora con Ramos, il cui colpo di testa su azione d'angolo colpisce il palo interno e poi la palla è salvata con un guizzo sulla linea da Benaglio. Al 77' però il portiere svizzero non può nulla sulla punizione da posizione centrale di Ronaldo che approfitta di un clamoroso buco in barriera e spedisce la sfera nell'angolino basso. Nel finale il Wolfsburg non ha le forze per reagire e così è il Real a sfiorare il poker con Benzema e Jesè, sui quali Benaglio è attento. Per il Real Madrid è la sesta semifinale di Champions consecutiva, arrivata con la 23esima rimonta europea. Sono però i numeri di Ronaldo a fare impressione: quinta tripletta in Champions in carriera, come Leo Messi; 16esimo gol stagionale in Coppa, ad uno solo dal suo record di 17 del 2013-14; 78 reti in 73 partite in carriera in Champions League. Un mostro.