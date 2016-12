Champions, Ronaldo stacca Messi tra i migliori bomber

Dopo il poker di Cristiano Ronaldo al Malmoe, si attende la risposta di Messi a Leverkusen. L'eterna sfida tra il portoghese e l'argentino ha visto un deciso scatto del primo tra i migliori bomber di sempre in Champions League . CR7 è a quota 88 gol, nove sopra l'asso del Barcellona, un dominio assoluto visto che i primi inseguitori ancora in attività sono Benzema e Ibrahimovic , rispettivamente a quota 46 e 45 reti.

Lo score di Ronaldo dice 110 presenze con 88 gol tra Sporting Lisbona, Manchester United e soprattutto Real Madrid. Messi è fermo a 101-79, ma non mancherà di rispondere. Sono loro due i dominatori di questa particolare classifica che vede sul terzo gradino del podio Raul a 71 gol. Più staccati Van Nistelrooy (56), Henry (50), Shevchenko (48) e Inzaghi (46).

Proprio l'ex milanista è stato raggiunto da Karim Benzema che, guai extracalcistici a parte, ha 27 anni e la notevole possibilità di conquistare la terza piazza assoluta prima della fine della carriera. Zlatan Ibrahimovic ci ha provato con sei squadre diverse (Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Milan e Psg) ma per ora si deve accontentare della nona piazza e magari spera di prendere almeno Henry prima di provare l'avventura in Mls.

Chiude Didier Drogba, 43 gol tra Chelsea e Marsiglia, che è ancora in attività ma confinato in Canada al Montreal: a 37 anni è dura tornare a giocare in Champions ma, con un leone come lui, mai dire mai...