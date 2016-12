Champions: Ronaldo, Ibra e Totti verso nuovi record

17:59 - Zlatan Ibrahimovic ha appena tagliato il traguardo dei 110 gol con la maglia del Psg, superando Pauleta come capocannoniere di tutti i tempi della squadra francese. Ma lo svedese è in buona compagnia: altri sei bomber delle 32 squadre impegnate nei gironi di Champions League giocano nelle squadre per cui vantano il record. Tra loro, anche Francesco Totti (a quota 300), Leo Messi (418) e Cristiano Ronaldo (323 gol, come Raul).

Astana, Barcellona, Bate Borisov, Paris Saint Germain, Real Madrid, Roma e Zenit San Pietroburgo sono le uniche squadre di questa Champions che schierano in squadra il giocatore record di marcature.

Se gente come Messi, Ibra, Cristiano Ronaldo (che per ora deve accontentarsi di aver pareggiato il mito Raul ma siamo sicuri non mancherà di superarlo presto) e Totti sono conosciuti da tutti, ecco spuntare Tanat Nuserbayev dell'Astana che, logicamente (la società kazaka è stata fondata nel 2009), è fermo a "soli" 43 gol. Il Bate risponde con Vitali Rodionov che dal 2006 (tranne una breve parentesi al Friburgo del 200) ha gioito 133 volte con i colori gialloblù. A 33 anni da compiere a novembre, è invece Aleksandr Kerzhakov il superbomber dello Zenit: finora 161 gol in 358 partite.

Alcuni record sono lunghi da battere, come quello del Manchester City che resiste dal 1939 grazie a Eric Brook (177 gol a cavallo tra gli anni '20 e '30 e che portò anche il primo storico titolo nazionale ai Citizens). Altri sono mostruosi, numericamente parlando. Uno come Eusèbio il Benfica lo attende ancora, e le 467 reti della Pantera Nera stanno lì a testimoniarlo. Chiudiamo con l'altra italiana impegnata in Champions quest'anno, la Juventus. Il record è ovviamente di Ale Del Piero che in 19 anni (1993-2012) ha messo a segno la bellezza di 289 gol.