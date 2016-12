Champions: Roma senza paura, all'Olimpico arriva Ronaldo

Questa sera l'Olimpico sarà una bolgia per la super sfida degli ottavi di finale che vedrà contrapposta la Roma alla corazzata Real Madrid, i campioni d'Europa del 2014. Le due squadre si presentano alla sfida con una grossa novità in panchina rispetto alla prima fase: i giallorossi hanno ridato la squadra a Luciano Spalletti dopo l'esonero di Rudi Garcia mentre i blancos hanno silurato il discusso Benitez in favore di Zinedine Zidane



La Roma è attualmente quarta in serie A a soli 2 punti dalla Fiorentina per il terzo posto che vale la Champions ed è reduce da quattro vittorie di fila, l'ultima per 3-1 sul campo del Carpi. Il Real Madrid è tornato a vincere e convincere sotto la guida di Zidane: è terzo con 53 punti, a -4 dalla capolista Barcellona, e viene da tre successi, l'ultimo per 4-2 sul Bilbao con doppietta di Cristiano Ronaldo.





LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-2-3-1): Szczesny; Florenzi, Manolas, Rudiger, Digne; Pjanic, Vainqueur; Salah, Nainggolan, El Shaarawy; Perotti.

Real Madrid (4-3-3): Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Modric, Isco; James Rodriguez, Benzema, Ronaldo.