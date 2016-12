Champions, Roma: Nainggolan apostrofa un tifoso su Twitter

17:21 - Dopo la polemica con i tifosi della Juventus e l'ultimo botta e risposta con Peluso, il centrocampista della Roma Radja Nainggolan ci ricasca di nuovo. E sempre su Twitter. Il Ninja ha apostrofato in maniera non proprio oxfordiana un tifoso che, in modo a sua volta maleducato, lo ha provocato dopo la sconfitta con il Manchester City costata l'uscita dalla Champions. La risposta è stata prontamente rimossa, ma sul web si sa, rimane traccia di tutto...

@MarcoPesavento nn lo scrivo ma se vuoi te lo metto!!!

— Radja Nainggolan (@OfficialRadja) 11 Dicembre 2014