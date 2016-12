Champions: Roma, Gervinho titolare contro il Bate

Tutto per tutto. E' il momento della verità per la Roma , che allo stadio Olimpico nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League si gioca secondo posto e accesso agli ottavi di finale contro il Bate Borisov . Momento nero per i giallorossi, che dopo il devastante 6-1 di Barcellona hanno racimolato solo un punto in due gare di campionato contro Atalanta e Torino . Rudi Garcia , in pratica, si gioca la panchina.

Sono 5 i punti dei capitolini nel Girone E, gli stessi di un Bayer Leverkusen che è però sotto nel confronto diretto con la Roma. In testa ci sono i campioni d'Europa del Barcellona con 13 (già agli ottavi), a 4 i bielorussi che hanno dunque un solo risultato per qualificarsi: la vittoria. Ma i tifosi giallorossi non vogliono nemmeno prendere in considerazione quest'eventualità: per la Roma è troppo importante accedere agli ottavi.



L'unico confronto diretto, a livello europeo, tra Roma e Bate Borisov è l'andata in Bielorussia, quando la squadra di Garcia fu clamorosamente sconfitta 3-2. Per il resto i giallorossi, nella loro storia, non hanno mai affrontato una squadra bielorussa. Il Bate, invece, ha incontrato otto volte squadre italiane (Milan 4, Juventus 2 e Bologna 2) con quattro pareggi e altrettante sconfitte.



Le probabili formazioni di Roma-Bate Borisov, in campo questa sera alle 20.45:

Roma (4-3-3): Szczesny; Florenzi, Manolas, Rüdiger, Digne; Nainggolan, De Rossi, Pjanic; Gervinho, Dzeko, Iago Falque. All.: Garcia.

Bate Borisov (4-2-3-1): Chernik; Zhavnerchik, Polyakov, Milunovic, Mladenovic; Nikolic, Yablonsky, Hleb; Rios, Mozolevski, Gordejchuk. All.: Yermakovich.