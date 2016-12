Champions: Roma dentro o fuori. No De Rossi, sì Pjanic

19:46 - "Roma, nun fa' la stupida stasera". Partita da dentro o fuori all'Olimpico per gli uomini di Garcia. Arriva il Manchester City, per l'ultima sfida della fase a gironi nel gruppo E di Champions. Servirà una Roma quasi perfetta per fare l'impresa, per questo il tecnico si affida ai big. In attacco, insieme a capitan Totti, ci sono Gervinho e Ljajic. Il City deve invece rinunciare a due top player: Yaya Tourè e Aguero.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-3-3): De Sanctis; Maicon, Astori, Manolas, Holebas; Keita, Pjanic, Nainggolan; Ljajic, Totti, Gervinho. All. Garcia. Manchester

City (4-4-2): Hart; Zabaleta, Kompany, Mangala, Clichy; Navas, Lampard, Fernando, Milner; Dzeko, Nasri. All. Pellegrini.

Arbitro: Mazic (Serbia

ULTIMA ORA: NO DE ROSSI, SI' PJANIC

I dubbi di Garcia sembrano sciolti. De Rossi in panchina e dentro Pjanic: scelta tecnica.

GARCIA DEVE DECIDERE

Garcia si affida ai migliori. L'unico dubbio riguarda De Rossi, in un momento un po' difficile legato a fatti calcistici ed extra, non ultimo l'espulsione contro il Sassuolo. Il tecnico dovrebbe però dargli fiducia, affiancandogli Nainggolan e Keita a centrocampo. L'alternativa a De Rossi è Pjanic. In attacco nessun dubbio, con Totti ci sono Gervinho e Ljajic. In difesa, dubbio Astori-Yanga Mbiwa

I PROBLEMI DI PELLEGRINI

Pellegrini, invece, non può contare su Yaya Tourè squalificato e Aguero infortunato, spazio quindi a Milner a centrocampo e a Dzeko in attacco, affiancato da Nasri, Silva parte in panchina.

