Champions, Roma-Bayern 1-7: giallorossi umiliati in casa

10:56 - Doveva essere una festa, si è rivelato un incubo. Nella terza giornata del gruppo E di Champions League, la Roma di Garcia è stata travolta in casa dal Bayern Monaco di Guardiola con un umiliante 1-7. Cinque reti bavaresi nel primo tempo con la doppietta di Robben (9' e 30') e i sigilli di Gotze (23'), Lewandowski (25') e Mueller su rigore (35'). Nella ripresa il ritmo cala e la Roma trova il gol con Gervinho al 65', prima di Ribery e Shaqiri.

LA PARTITA

Novemila chilometri non è la distanza percorsa dai giocatori del Bayern Monaco all'Olimpico, imprendibili. Novemila chilometri sono quelli che distano in linea d'aria dallo stadio Mineirao di Belo Horizonte e l'Olimpico di Roma. Questo Roma-Bayern Monaco, esaltato, voluto e tanto atteso, ha ricordato tremendamente la semifinale dell'ultimo mondiale in cui la Germania travolse 7-1 il Brasile, non solo per il risultato finale ma soprattutto per il primo tempo. Troppo forte la squadra bavarese, ma incredibilmente impreparata la Roma di Garcia che contro il Bayern ha subito la più classica delle recidive: nel 2012 perse 6-1 subendo cinque gol nei primi trentatré minuti. Oggi cinque in trentacinque, ma con un 'settebello' finale.E pensare che i giallorossi erano scesi anche bene in campo con un pressing organizzato che però ha fatto il solletico allo squadrone tedesco nei primi dieci minuti. E' bastato il gol, anzi, il solito gol di Robben, alla Robben, per spegnere la luce all'Olimpico già al 9', perché se è vero che la potenza del Bayern è superiore a quella giallorossa, le umiliazioni si costruiscono in due: chi non si ferma, e chi esce dal campo mentalmente e fisicamente. Capita così che il match più atteso della giornata di Champions si trasformi in una partitella estiva per gli uomini di Guardiola con tanto di gol a ripetizione come se si stesse giocando per il nulla nel classico ritiro estivo.

Una lezione di calcio a parte tutto perché i gol sono arrivati sempre e comunque con azioni organizzate e pensate a tavolino. Oltre al gesto tecnico di Robben per il vantaggio, rientro sul piede sinistro e classico tiro a giro, il raddoppio è arrivato al 23' con Goetze dopo uno scambio al limite con Mueller. Il tris di Lewandowski al 25' è frutto di un'ottima azione corale sulla sinistra, mentre il quarto e il quinto gol di Robben e Mueller su rigore sono arrivati con la difesa della Roma ormai da un'altra parte.

La reazione della ripresa, con la forza della dignità e sospinta dal calore del pubblico romano, porta Gervinho a colpire il palo al 54' e a costringere Neuer a un intervento straordinario pochi minuti più tardi, ma non cancella i record negativi raccolti dalla Roma nella serata da incubo che per la prima volta ha subito cinque reti in un tempo in Champions e più di tre in casa, nonostante il meritato gol personale dell'ivoriano al 65'. La questione però è più mentale che statistica e il sesto e settimo gol di Ribery e Shaqiri non ne cambiano il nocciolo: questa debacle dovrà scivolare addosso alla squadra giallorossa sia per non complicare il cammino in Champions, comunque in buona posizione grazie al pareggio del City, sia per il proseguio in campionato. A questo dovrà provvedere Garcia, da subito.



LE PAGELLE

Cole 3 - Non può essere il capro espiatorio di un 1-7, ma la sua prestazione è da dimenticare. Saltato praticamente sempre da Robben, probabilmente anche al rientro dagli spogliatoi e quando è salito sul pullman. Frastornato.

Goetze 8 - E' l'uomo ovunque del Bayern e per questo il più pericoloso. Trova il gol, ma ne costruisce altri con un senso tattico perfetto. Dietro le punte è devastante come regista offensivo e finalizzatore.

De Rossi e Totti 4 - L'anima di Roma in campo non s'è vista. La squadra crolla e loro insieme a lei.

Robben 8,5 - Lo conosciamo, tutti, ma non finiamo mai di stupirci. Fa quello che vuole, come vuole. Come tratta la palla col sinistro in pochi nella storia. Un vero incubo per la difesa giallorossa.

Gervinho 6 - E' l'unico a salvare la faccia nella sfida e non solo per il gol. Colpisce un palo, ci prova, lotta ed è l'ultimo a mollare.

Guardiola 10 - Prepara la partita in maniera... beh, il risultato parla da solo: perfetto.



IL TABELLINO

ROMA-BAYERN MONACO 1-7

Roma (4-3-3): De Sanctis 5; Torosidis 3,5, Manolas 4, Yanga-Mbiwa 4, Cole 3 (1' st Holebas 4,5); Nainggolan 4,5, De Rossi 4, Pjanic 4 (34' st Ljajic sv); Gervinho 6, Totti 4 (1' st Florenzi 5,5), Iturbe 4,5. A disp.: Skorupski, Astori, Destro. All. Garcia 3.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer 6,5; Bernat 7,5, Boateng 6,5, Benatia 7, Alaba 6,5; Lahm 7, Xabi Alonso 7,5; Robben 8,5, Muller 7 (15' st Rafinha 6), Goetze 8 (34' st Shaqiri 7); Lewandowski 7,5 (23' st Ribery 7). A disp: Starke, Dante, Hojbjerg, Rode, Pizarro. All. Guardiola 10.

Arbitro: Eriksson (Sve)

Marcatori: 9' Robben (B), 23' Goetze (B), 25' Lewandowski (B), 30' Robben (B), 35' rig. Mueller (B), 20' st Gervinho (R), 34' st Ribery (B), 35' st Shaqiri (B)

Ammoniti: Iturbe, Torosidis, Nainggolan (R); Bernat (B)

Espulsi: nessuno