Champions: Roma, battere il Bayer per restare in corsa

Un solo risultato a disposizione: la vittoria. Per la 4.a giornata della fase a gironi di Champions League , all'Olimpico, la Roma va alla caccia di tre punti fondamentali contro il Bayer Leverkusen . Dopo il pareggio beffa della BayArena, un rocambolesco 4-4 con rimonta dei tedeschi, la squadra di Garcia ha necessità di trovare un successo che, in caso di vittoria del Barcellona col Bate Borisov, la proietterebbe al secondo posto nel Girone E.

Fin qui la Champions della Roma, reduce peraltro dalla brutta prova di San Siro contro l'Inter, è stata una delusione. Ottimo l'1-1 interno con i campioni d'Europa del Barcellona, poi sono arrivati la clamorosa sconfitta di Borisov contro il Bate e il 4-4 in casa del Bayer Leverkusen. Portare dalla propria parte gli scontri diretti coi tedeschi sarebbe fondamentale, ma la squadra di Roger Schmidt ha già dimostrato di essere un avversario di assoluto spessore internazionale.





I precedenti: oltre ovviamente alla gara di andata, Roma e Bayer Leverkusen si affrontarono solo nella fase a gironi della Champions League 2004-05. I giallorossi di Delneri, autori di una stagione a dir poco disastrosa, incapparono in una sconfitta 3-1 in Germania con gol tedeschi di Roque Junior, Krzynowek e França (per i giallorossi autorete di Berbatov), mentre nella gara di ritorno arrivò l'unico punto di quel girone con un 1-1 targato Berbatov-Montella. Questa volta non basterebbe, a Garcia servono i tre punti: appuntamento per mercoledì alle 20.45 con le emozioni di Roma-Bayer Leverkusen.

Le probabili formazioni di Roma-Bayer Leverkusen

Roma (4-3-3): Szczesny; Florenzi, Manolas, Rudiger, Digne; Pjanic, De Rossi, Nainggolan; Gervinho, Dzeko, Salah. A disp.: De Sanctis, Maicon, Castan, Torosidis, Vainqueur, Salih Uçan, Iago Falque. All.: Rudi Garcia.

Leverkusen (4-2-3-1): Leno; Donati, Omer Toprak, Papadopoulos, Wendell; Kramer, Kampl; Bellarabi, Calhanoglu, Mehmedi; J. Hernandez. A disp.: Kresic, Tah, Boenisch, Brandt, André Ramalho, Yurchenko, Kiessling. All.: Schmidt.



Arbitro: Karasev (RUS)