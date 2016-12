Champions, Roma ai playoff: cammino in salita

La rincorsa della Roma di Spalletti in campionato si è conclusa con il terzo posto finale. Tradotto in chiave europea significa playoff di Champions League per sperare di entrare nel tabellone principale. Un ostacolo non banale che negli ultimi anni è costato la retrocessione in Europa League già a Napoli e Lazio. Il cammino della Roma poi, penalizzato dal ranking negativo, non è propriamente in discesa: Villarreal o un'inglese lo spauracchio.

La situazione è piuttosto chiara anche se per avere un quadro definitivo dei possibili avversari della Roma di Spalletti alla sfida che può incanalare una stagione bisognerà aspettare metà agosto. Delle cinque teste di serie già qualificate al playoff, la Roma è quella messa peggio di tutte col forte rischio di retrocessione a "sfidante". Il ranking, contato dal 2010/11, penalizza fortemente i giallorossi che nel caso dovessero passare dall'altra parte della barricata rischierebbero di affrontare Villarreal, Porto, Moenchengladbach, una squadra inglese e chiunque la faccia scivolare tra le non teste di serie. In base ai risultati dei campionati e ai turni preliminari di Champions, purtroppo per la Roma le possibilità non sono così remote. Squadre come Shakhtar Donetsk, Ajax, Salisburgo, ma anche Zenit, Anderlecht, CSKA Mosca e altre in base alle classifiche finali in campionato, hanno un coefficiente UEFA superiore ai giallorossi e dovessero arrivare a un passo dal tabellone principale scavalcherebbero la squadra di Spalletti.



Ecco le squadre già qualificate ai turni preliminari di Champions League :



PLAYOFF

Villarreal, Borussia Moenchengladbach, Porto, Roma



TERZO TURNO QUALIFICAZIONE

Olympiacos, Monaco, Sparta Praga, Viktoria Plzen, Young Boys, Steaua Bucarest, Astra Giurgiu, Shakhtar Donetsk, Ajax



SECONDO TURNO QUALIFICAZIONE

Salisburgo, IFK Norrkoping, Astana, Mladost Podgorica, Dinamo Zagabria, Ludogorets, APOEL Nicosia, Rosenborg, Dinamo Tbilisi, Red Star Belgrade, SJK, Crusaders, Olimpija Lubijana, FH, Zalgiris Vilnius, BATE Borisov, Qarabag, Zrinjski Mostar, Liepaja, Trencin, Vardar, Celtic, Ferencvaros, Dundalk



PRIMO TURNO QUALIFICAZIONE

Valletta, B36 Torshavn, Flora Tallinn, TNS, FC Santa Coloma, Lincoln Red Imps