Champions, Roma agli ottavi: Szczesny eroe contro il Bate Borisov

LA PARTITAQualificazione doveva essere e qualificazione agli ottavi di Champions League è stata. I fatti influenti, quelli che contano davvero nel calcio, finiscono qui. La Roma è tra le migliori sedici d'Europa cinque anni dopo l'ultima volta e dopo ventisette partite ha mantenuto la porta inviolata fuori dai confini italiani. Ecco, le belle notizie finiscono qui. Tutto il resto è stato da mani nei capelli con uno 0-0 contro il Bate Borisov, non certo il Barcellona, difeso a fatica e con un orecchio teso in direzione Leverkusen. Con tanti ringraziamenti a Ter Stegen, tedesco alla BayArena, e le sue parate. La qualificazione raggiunta con 6 punti sui 18 disponibili (record negativo dello Zenit eguagliato) è eloquente, i fischi assordanti dell'Olimpico ancora di più. Ne fa le spese un Bate coraggioso solo nel finale è rispedito al mittente da un miracolo di Szczesny in piena sintonia col Giubileo.



Chi si aspettava "undici lupi" travestiti da giocatori della Roma, come annunciato alla vigilia da Garcia, è rimasto deluso. Con un Bate messo in campo sapientemente per non prenderle e giocarsi tutto nel finale, i giallorossi hanno confermato di attraversare un periodo difficile fisicamente e psicologicamente. Tiri da fuori, mezze azioni, quel "vorrei non posso" tipico quando la lucidità viene meno ha portato pochi pericoli nel primo tempo, là dove una Roma in forma avrebbe potuto e dovuto chiudere i conti per non scaricare le batterie delle radioline dei tifosi in cerca di aggiornamenti da Leverkusen. Invece, niente.



Una piccola scossa è arrivata dopo l'intervallo quando Dzeko, stremato e inconcludente, e soprattutto Florenzi hanno impegnato Cernik in almeno un paio di occasioni, ma non trovata la porta sul campo dell'Olimpico è piovuta la paura. Nell'ultima mezz'ora il tecnico del Bate ha rimescolato le carte alla ricerca della beffa, che nel finale tanto beffa non sarebbe stata. Ma nessuno aveva fatto i conti con Szczesny, autentico supereroe al 68' nel respingere miracolosamente una conclusione a botta sicura, da metri due, di Gordejchuk. Pericolo simile anche al 78' con il sinistro di Mladenovic e il susseguente parapiglia in area con il destro vincente respinto da un giocatore del Bate a terra.



Troppo, anche per Garcia, che si tutela rinunciando a Iago Falqué per mettere un centrocampista come Uçan. A bordocampo parte il countdown con il totale affidamento alla difesa del Barcellona e alle parate, tantissime, di Ter Stegen. Il finale di gara è tesissimo e al triplice fischio finale, contemporaneo a quello di Leverkusen, parte il boato: ma di sonori, e meritatissimi, fischi.