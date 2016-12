Champions: Roma, a Leverkusen per non mollare l'Europa

C'è un solo precedente tra Bayer Leverkusen e Roma e non è certo quello che fa sperare i tifosi giallorossi nell'impresa necessaria per continuare a coltivare il sogno Champions. La sconfitta in casa del Bate Borisov ha infatti relegato i giallorossi all'ultimo posto in classifica nel girone E e adesso la squadra di Rudi Garcia si trova costretta a fare risultato alla BayArena per non compromettere quasi irrimediabilmente il cammino nella massima competizione europea.