Champions: Rizzoli sbaglia, manca un rigore al Dortmund

Un errore grosso per Rizzoli, al centro delle polemiche dopo l'arbitraggio di Juve-Inter. L'arbitro italiano, secondo Graziano Cesari a Premium Sport, non ha infatti concesso un rigore al Borussia Dortmund contro il Benfica nel match di andata degli ottavi di finale a Lisbona. Al minuto 39', quando la gara era sullo 0-0, il portiere della squadra portoghese Ederson entra sul piede di Dembelè in area. E i tedeschi si arrabbiano...