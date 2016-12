Champions: rimontona Dortmund, il Real è secondo

Adesso il rischio è concreto. Al Bernabeu, nell'ultima giornata del Girone F di Champions League, il Real Madrid pareggia 2-2 contro il Borussia Dortmund e non compie il sorpasso in vetta: sono i tedeschi a mantenere il primato e ad accedere agli ottavi da testa di serie, i campioni d'Europa sono secondi e potrebbero essere i prossimi avversari di Juventus e Napoli. Sorpresa anche a Varsavia: il Legia batte 1-0 lo Sporting Lisbona e va in Europa League.

E' un super Borussia Dortmund a sbarrare la strada del primo posto nel gruppo ai campioni d'Europa. La squadra di Tuchel si dimostra solida e spettacolare, rimonta da 2-0 a 2-2 al Bernabeu e fa registrare il record di gol in un singolo girone (21, di cui 14 contro il Legia Varsavia). Alla doppietta di uno scatenato Benzema, che sale a quota 4 in classifica marcatori, rispondono prima Aubameyang e poi Reus, che gela i tifosi del Real Madrid all'88'. Ora Zidane diventa, al pari del Bayern Monaco, lo spauracchio delle italiane per il sorteggio di lunedì. A Nyon sarà invitato anche il Legia Varsavia, che vola ai sedicesimi di Europa League: in Polonia la disfatta dello Sporting Lisbona è completa, finisce 1-0 per i padroni di casa con gol decisivo di Guilherme alla mezz'ora. Questa la situazione finale del Girone F: Borussia Dortmund primo a 14 punti, Real secondo a 12, poi Legia con 4 punti e Sporting fuori da tutto con 3.