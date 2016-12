Champions: rimonta Cska, il City stecca

20:09 - Dalla Russia arrivano buone notizie per la Roma. All'Arena Khimki il Cska Mosca ferma sul 2-2 il Manchester City rimontando il doppio vantaggio degli inglesi (Aguero e Milner) grazie alla rete di Doumbia e al rigore generoso concesso nel finale per fallo di Kolarov sullo stesso ivoriano e trasformato da Natcho. La squadra di Pellegrini getta così al vento la possibilità di fare bottino pieno in trasferta e si porta a soli 2 punti nel Gruppo E.

Nel City spazio in avanti alla coppia collaudata Dzeko-Aguero, il Cska si presenta col solo Musa in attacco. La prima palla gol è per i padroni di casa: al 10' ci prova Tosic ma la palla termina di un soffio a lato. Il City si vede al 13' quando Zabaleta prova la gran botta da fuori con la sfera che si spegne sul fondo. La squadra inglese trova il vantaggio al 29' quando Dzeko, scattato sul filo del fuorigioco su lancio di David Silva, regala ad Aguero il più facile dei palloni da mettere dentro. Al 35'è il bosniaco a cercare il gol con un destro da fuori ma Akinfeev respinge coi pugni. Il City è in pieno controllo della gara e 3 minuti dopo raddoppia: Aguero riceve palla da Zabaleta (in sospetto fuorigioco su lancio di Touré), mette in mezzo per l'accorrente Milner che non sbaglia il tap-in vincente. Lo stesso Milner al 40' colpisce in pieno il palo su cross basso di Kolarov. Col finire del primo tempo comincia a cadere anche un leggero nevischio: 2-0 City.

L'equilibrio di inizio ripresa viene rotto al 64' dal gol di Doumbia che sfrutta un perfetto assist di Musa, scattato sul filo del fuorigioco sul servizio di Natcho. Il Cska accorcia così le distanze, Pellegrini corre ai ripari togliendo Dzeko e mandando in campo Jesus Navas. I russi però ci credono e all'86' l'arbitro ungherese Vad concede loro un rigore per contatto (molto dubbio) in area tra Kolarov e Doumbia. Dal dischetto Natcho non sbaglia il 2-2. Nonostante l'inserimento negli ultimi minuti di Jovetic, il City non riesce ad impensierire Akinfeev ed è costretto ad uscire dal campo tra i rimpianti.

Nel quarto turno del Gruppo E sarà il Cska a far visita al Manchester City.