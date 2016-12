Champions, Real Madrid: Ronaldo col City ci sarà

Cristiano Ronaldo vede il Manchester City. Il fuoriclasse del Real Madrid, assente nell'andata della semifinale di Champions League per infortunio, si è allenato con il gruppo e ci sono ottime possibilità di vederlo in campo al Santiago Bernabeu. Meno probabile la presenza di Karim Benzema che ha lavorato ancora a parte così come Casemiro. Per avere la certezza di vedere CR7 in campo bisognerà aspettare la rifinitura.