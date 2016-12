Champions: Real Madrid-Roma, arbitra il polacco Marciniak

Sarà il polacco Szymon Marciniak a dirigere Real Madrid-Roma, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di champions League, in programma martedì sera al Santiago Bernabeu. All'andata i merengues si sono imposti per 2-0 all'Olimpico con gol di Cristiano Ronaldo e Jesè. Gli assistenti saranno i connazionali Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, addizionali Pawel Raczkowski e Tomasz Musial. Quarto uomo sarà Radoslaw Siejka.