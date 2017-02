Champions, Real Madrid-Napoli 3-1: Insigne illude gli azzurri

Sconfitto in rimonta il Napoli nell'andata degli ottavi di Champions League in casa del Real Madrid. Gli azzurri, in vantaggio all'8' con un grande gol di Insigne, sono stati sconfitti 3-1 al Santiago Bernabeu. Il pareggio è firmato Benzema al 18' con un colpo di testa, ma è a inizio ripresa che gli spagnoli scappano via. Kroos, con un piatto destro al 49', e Casemiro, con una fucilata al volo al 54', firmano il successo per Zidane.