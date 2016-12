Champions: Real Madrid agli ottavi, il Psg si inchina

Real pratico e non certo bello, come spesso capitato in questo avvio di stagione. E' il Psg a menare le danze al Bernabeu, soprattutto in un primo tempo che vede Thiago Silva e compagni esprimere un gioco migliore, a tratti addirittura dominare. E poco importa se Blanc dopo soli 17' deve rinunciare a Verratti per una botta alla caviglia: i francesi si dimostrano più in palla, ma devono arrendersi al 35' all'ennesimo errore del proprio portiere. Trapp, eletto titolare al posto di Dirigu, esce male su un rimpallo, Nacho dalla sinistra s'inserisce e beffa il Psg con il primo gol in Champions della sua carriera.

Gli ospiti non battono ciglio e continuano a tessere la loro tela. Per loro sfortuna, le serate storte di Cavani e di Ibrahimovic (deludente come troppo spesso gli capita nei big match di Champions) impediscono di pervenire ad un pareggio che sarebbe strameritato. Ci si mette anche la sfortuna: due i legni colpiti dal Psg, con Rabiot e Di Maria al 90', su magnifica punizione. Alla fine il Bernabeu può esultare per i tre punti e per la qualificazione, ma non certo esaltarsi per il gioco.

E' la contemporanea vittoria dello Shakhtar sul Malmoe a regalare gli ottavi a Benitez: in Ucraina decidono i gol di Gladkyj, Srna (rigore), Alves e Alex Teixeira. Gli uomini di Lucescu agganciano proprio gli svedesi a tre punti. Questa la situazione nel Gruppo A: Real Madrid a 10 punti e già qualificato, Psg a 7, Shakhtar e Malmoe a 3. Prossimo turno con Shakhtar-Real e Malmoe-Psg: a Ibrahimovic basterà un successo nella sua città natale per raggiungere Cristiano Ronaldo agli ottavi.