Champions: Real e City in ansia per Benzema e Touré

Sono ore d'ansia per Real Madrid e Manchester City che martedì all'Etihad Stadium si affronteranno nell'andata delle semifinali di Champions League. In casa merengue c'è preoccupazione per le condizioni di Karim Benzema, uscito alla fine del primo tempo contro il Rayo per un presunto problema a un ginocchio. Tra i Citizens è uscito malconcio dal match con lo Stoke Yaya Touré, che ha accusato un problema all'adduttore. Entrambi sono in dubbio.