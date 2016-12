Champions: Real-Atletico, a Milano c’è il derby dei sogni

Il Real Madrid gioca la finale di Champions per la 14esima volta nella sua storia: ne ha vinte dieci e perse tre. Le merengues sono reduci da quattro finali consecutive vinte: nel 1998 contro la Juventus, nel 2000 contro il Valencia, nel 2002 contro il Bayer Leverkusen e nel 2014, appunto, contro l'Atletico. I Colchoneros, dal canto loro, hanno centrato due volte la finale perdendo in entrambe le occasioni: oltre alla sconfitta di Lisbona c'è anche quella del 1974 all'Heysel di Bruxelles contro il Bayern Monaco: dopo l'1-1 nella prima partita, i tedeschi si imposero 4-0 nella ripetizione di due giorni dopo. Riflettori puntati anche sulla sfida tra i due allenatori. Da una parte c'è Zinedine Zidane, che la Champions l'ha già vinta da giocatore nel 2002 proprio con la maglia del Real. Dall'altra c'è Diego Simeone che insegue la rivincita dopo la cocente delusione del 2014 al Da Luz. Dopo la finale di Lisbona l'Atletico ha affrontato otto volte il Real in Spagna e non ha mai perso ottenendo 5 vittorie e 3 pareggi. Cristiano Ronaldo è a un passo dalla leggenda: se segnasse diventerebbe il primo giocatore a fare gol in tre finali da quando esiste l'attuale Champions League (c'è già riuscito nel 2008 e nel 2014). Oltre al portoghese solo Raul (2000, 2002), Eto'o (2006 e 2009) e Messi (2009, 2011) hanno segnato in due finali diverse.



Milano ospita una finale di Coppa dei Campioni/Champions League per la quarta volta. La prima fu nel 1965 quando l'Inter sconfisse 1-0 il Benfica grazie a una rete di Jair. Il bis cinque anni più tardi, nel 1970: a trionfare fu il Feyenoord che vinse 2-1 contro il Celtic ai supplementari. L'ultimo precedente risale al 2001 e vide il successo del Bayern Monaco sul Valencia: dopo l'1-1 al termine dei supplementari, i tedeschi si imposero ai rigori.



Capitolo formazioni. Cristiano Ronaldo non è al meglio ma sarà regolarmente in campo. Per il resto tutto confermato negli undici titolari: l'unica assenza di rilievo è quella di Varane, alle prese con un problema muscolare che gli farà saltare anche gli Europei in Francia.



Le formazioni ufficiali di Real Madrid-Atletico Madrid

Real Madrid (4-3-3): Navas; Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Bale, Benzema, Ronaldo. All.: Zidane.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Juanfran, Godin, Savic, Filipe Luís; Koke, Gabi, Fernandez, Saul; Griezmann, Torres. All.: Simeone.

Arbitro: Clattenburg (Inghilterra).