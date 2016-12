Champions: Psg e Real non si fanno male, Malmoe ok

Termina 0-0 il big match della terza giornata del Gruppo A di Champions League tra il Paris Saint Germain e il Real Madrid al Parco dei Principi. Le due squadre non riescono a sfondare e così si accontentano di un pari che le proietta a braccetto in testa alla classifica con 7 punti. Sale a quota 3, invece, il Malmoe che sconfigge 1-0 lo Shakhtar Donetsk grazie ad una rete di Rosenberg. Ucraini sempre ultimi a quota 0.

Blanc manda in campo il tridente composto da Cavani, Ibrahimovic e Di Maria mentre Benitez risponde con Jesé e Ronaldo in attacco. Il primo tentativo è di Matuidi che impegna Navas con una botta da fuori. Al 26' Trapp salva tutto uscendo tempestivamente su Jesé lanciato da Kroos. Il portiere dei francesi respinge poi due colpi di testa di Ronaldo e le squadre vanno negli spogliatoi sullo 0-0. A inizio ripresa Cavani sfiora il gol anticipando tutti di punta ma mettendo di poco a lato. CR7 ci prova poi su punizione ma non trova lo specchio. Al 72' il portoghese spreca un grande contropiede del Real calciando a lato col sinistro da ottima posizione. E' l'ultima emozione del match al Parco dei Principi, tra 15 giorni le squadre si affronteranno di nuovo a campi invertiti.

Al Malmoe new Stadium i padroni di casa passano in vantaggio al 18' con un destro chirurgico di Rosenberg su cross di Konate. Nella ripresa gli svedesi hanno la grande occasione per raddoppiare ma al 55' Djurdjic si fa parare il rigore da Pyatov, bravo ad intuire il destro del numero 28 del Malmoe. Il portiere ucraino si supera ancora una volta al 70' quando respinge il colpo di tacco di Berget. Per gli svedesi arriva così il primo successo in questa Champions League.