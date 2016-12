Champions, PSG-City 2-2: Ibra croce e delizia

LA PARTITAE' un pareggio che fa contento il Manchester City, ma visti i novanta minuti del Parc des Princes, al ritorno può succedere di tutto. Il 2-2 finale danneggia il Psg, ma è la sintesi di una partita costellata di errori da una parte e dall'altra con giocate individuali, ancora prima che collettive, a sbobinare il racconto di una serata particolare. Ibra si è confermato nella sua versione croce e delizia da Champions, David Luiz in quella terribile che troppe volte si è palesata nei momenti decisivi. Ma anche il City ha fatto la sua parte regalando un gol e strappando con un po' di fortuna un pareggio che in realtà vale qualcosa di più.



Che la tiepida serata parigina potesse regalare emozioni, nel bene e nel male, lo si è capito subito. Sono bastati dodici secondi per un primo record con il cartellino giallo conquistato da David Luiz che, giusto per completare l'opera, salterà il ritorno. L'inizio però è particolare. Il Manchester City parte aggressivo, ma sono del Psg le grandi occasioni con Matuidi atterrato in area per un fallo da rigore per tutti, ma non per l'arbitro. Lo stesso si rifà poco dopo fischiato un rigore di Sagna su David Luiz che Ibrahimovic si fa parare da Hart, per una piccola rivincita in ricordo dello straordinario gol in rovesciata dello svedese con le rispettive nazionali. Non solo, la faccia più scura dello svedese e dei suoi fantasmi da Champions si palesa al 24' quando, ancora solo davanti a Hart, mira l'incrocio dei pali mancandolo di parecchio. La beffa è dietro l'angolo e arriva puntuale al 38' con il contropiede perfetto dei Citizens partito da una palla persa a centrocampo da Matuidi, non intercettato con il solito errore banale di David Luiz e conclusa in rete da De Bruyne. La notte degli orrori calcistici però regala subito un'altra perla e al 41' la coppia Hart-Fernando, sul rinvio da fondo, regalano a Zlatan il rimpallo-gollonzo del pareggio.



La ripresa non è da meno, ma è il Psg a fare la partita ben consapevole dell'importanza della vittoria avendo subito gol. La spinta parigina porta al vantaggio al 59' con il tap-in vincente di Rabiot su un bel colpo di testa di Cavani reso vagante in area da Hart, ma quando tre minuti più tardi il colpo letale di Ibrahimovic, di testa, si stampa sulla traversa interna, i fantasmi tornano ad aleggiare sulla squadra di Blanc. Si palesano al 72' con lo scellerato movimento difensivo di Aurier, rimesso in campo giusto in tempo dopo una vita e degli insulti omofobi da Blanc, che permette a Fernandinho tra un rinvio sbilenco e una deviazione di Thiago Silva di trovare il 2-2 che alza decisamente le possibilità del City di conquistare una storica semifinale. Ma mai dire mai, con queste difese meglio non sbilanciarsi.