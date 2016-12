Champions: Psg all'esame Chelsea, in palio i quarti

Il momento della verità. A Stamford Bridge , per il ritorno degli ottavi di Champions League , va in scena una supersfida del calcio europeo e mondiale: Chelsea-Psg. Si parte dal 2-1 dell'andata al Parco dei Principi, quando gli uomini di Blanc seppero imporsi su quelli di Hiddink con le reti di Ibrahimovic e Cavani , intervallate dal momentaneo pareggio di Obi Mikel . Tutto è aperto, ci si attende grande spettacolo.

Stagioni diverse quelle disputate sin qui da Chelsea e Psg. I londinesi sperano nella Champions per nobilitare un'annata sin qui opaca, contraddistinta dall'esonero di José Mourinho, il ritorno di Hiddink e un'oscura posizione di metà classifica in Premier; tutto il contrario dei parigini, che in Ligue 1 viaggiano a vele spiegate e a breve potranno festeggiare il loro sesto titolo francese (quarto consecutivo). Nell'ultimo turno in campionato il Chelsea ha pareggiato 1-1 con lo Stoke, mentre il Psg è stato fermato sullo 0-0 dal Montpellier. I precedenti. Oltre all'andata, terminata con una vittoria del Psg, le due squadre si sono affrontate quattro volte negli ultimi due anni: nel quarto di finale della Champions 2013-14 la spuntarono gli uomini di Mourinho con il 3-1 di Stamford Bridge, mentre negli ottavi della stagione seguente furono i ragazzi di Blanc a passare il turno grazie al 2-2 esterno. Si gioca ancora una volta il ritorno a Londra, e nessuna delle due formazioni può permettersi di sbagliare.



Le probabili formazioni:



Chelsea (4-2-3-1): Courtois; Azpilicueta, Cahill, Ivanovic, Baba; Fabregas, Mikel; Willian, Hazard, Pedro; Diego Costa. All. Hiddink

Psg (4-3-3): Trapp; Marquinhos, Thiago Silva, David Luiz, Maxwell; Verratti, Motta, Matuidi; Lucas, Di Maria, Ibrahimovic. All. Blanc