Champions, preliminari: Monaco travolgente, pari Cska-Sparta Praga.

I RISULTATI DELL'ANDATA DEL TERZO TURNO PRELIMINARENel big match di giornata tra Young Boys e Monaco, c'è stato il debutto ufficiale di El Shaarawy al quale Jardim riserva appena una decina di minuti in una partita che per un'ora stenta a decollare. A Berna, infatti, succede tutto in meno di quindici minuti, dal 64' al 75': Kurzawa apre le marcature infilando Mvogo con un sinistro al volo sul primo palo, Carrillo raddoppia di testa al 72', Nuzzolo riapre la partita due minuti più tardi ma neppure 60 secondi dopo è Pasalic a chiudere definitivamente i conti con una bomba dal limite dell'area che fissa il risultato sul 3-1. El Shaarawy ha avuto il tempo di mettersi in mostra sfiorando il gol.



Senza reti l'altro incontro di cartello tra Fenerbahce e Shakhtar: Van Persie e Nani, all'esordio con i turchi in una gara ufficiale, non incidono come è lecito attendersi. Meglio di loro, dalla parte opposta, fa Taison ma l'attaccante brasiliano in forza allo Shakhtar trova sulla sua strada un grande Demirel che abbassa la saracinesca e tiene accese le speranze turche in vista del ritorno in Ucraina. Il Cska si fa rimontare due volte dallo Sparta Praga sbagliando anche un rigore: 2-2 il finale a Mosca e qualificazione apertissima nel ritorno in Repubblica Ceca.



Rocambolesco, infine, il 2-1 del Panathinaikos in casa con il Bruges: sotto di una rete i greci trovano il pari con Berg dopo un errore dal dischetto dello stesso giocatore svedese ma chiudono la prima frazione in inferiorità numerica per l'espulsione diretta di Sanchez. In dieci tutta la ripresa è Karelis a far esplodere di gioia lo stadio atenese firmando su rigore al 65' il definitivo 2-1. Midtjylland - Apoel Nicosia 1-2, Maccabi Tel Aviv - Plzen 1-2, Milsami - Skenderbeu 0-2, Videoton - Bate Borisov 1-1 e Dinamo Zagabria - Molde 1-1 gli altri risultati di giornata.