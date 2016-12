Champions, preliminari: il Rostov demolisce l'Ajax, City ai gironi

L' Ajax esce clamorosamente di scena dalla Champions League, demolito dal Rostov con un netto 4-1 nel ritorno dei preliminari (1-1 all'andata). Le reti russe portano la firma di Azmoun, Erokhin, Noboa e Poloz mentre per gli olandesi inutile il rigore di Klaassen. Nessun problema per il Manchester City che, forte del 5-0 ottenuto in Romania, sconfigge 1-0 la Steaua Bucarest all'Etihad con un colpo di testa di Delph e accede alla fase a gironi.

Avanza il Borussia Moenchengladbach che stende con un tennistico 6-1 lo Young Boys in virtù delle triplette di Thorgan Hazard (fratello minore del gioiello del Chelsea Eden) e di Raffael. Di Ravet il pregevole gol della bandiera per gli elvetici. Con una rete all'86' di Santander (facilitata dall'erroraccio di Waterman) il Copenaghen pareggia 1-1 a Nicosia contro l'Apoel (in vantaggio al 68' con Soteriou) e accede alla fase a gironi eliminando i ciprioti in virtù dell’1-0 casalingo di 8 giorni fa in Danimarca. L'ultima qualificata è la Dinamo Zagabria che batte 2-1 ai supplementari il Salisburgo in trasferta. Alla rete austriaca di Lazaro risponde nel finale Fernandes per i croati. A decidere il passaggio ai gironi è un gol di El Soudani in contropiede al 95'.