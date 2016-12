Champions, preliminari: festa Monaco, segna anche El Shaarawy

Quattro reti di pregevole fattura del Monaco, ma la più bella è senza dubbio quella realizzata da El Shaarawy: l'ex attaccante del Milan entra in campo al 74' al posto di Ivan Cavaleiro e ci mette appena tre minuti a trovare il primo gol in maglia biancorossa. Servizio di Carrillo, il Faraone supera un avversario e arrivato al limite dell'area lascia partire un bolide di destro che non lascia scampo al portiere Mvogo. E' festa Monaco, la squadra di Jardim vola ai playoff e si prepara nel migliore dei modi alla prima giornata di Ligue 1.

L'Ajax paga invece a carissimo prezzo il 2-2 di una settimana fa a Vienna, quando il Rapid riuscì a rimontare nella ripresa nonostante il doppio svantaggio. Stavolta i ruoli si ribaltano, sono gli austriaci ad andare avanti 2-0 con Beric e Schaub: nel secondo tempo la veemente reazione degli uomini di De Boer, a segno con Milik (meravigliosa girata al volo) e Gudelj. Ma appena due minuti dopo il pari dei Lancieri, Schaub fredda l'Amsterdam Arena con un sinistro all'incrocio che vale 3-2 e playoff per il Rapid.

L'eliminazione dell'Ajax è una buona notizia per la Lazio: per i biancocelesti aumentano le possibilità di diventare testa di serie ai sorteggi. Perché ciò avvenga, però, è necessario che anche Cska Mosca e Shakhtar Donetsk non passino il turno: entrambe le formazioni saranno impegnate mercoledì, con i russi ospiti dello Sparta Praga (2-2 all'andata) e gli ucraini che invece riceveranno la visita dell'ostico Fenerbahce (0-0 al Sukru Saracoglu). Difficile, ma non impossibile.

Completano il quadro delle qualificate ai playoff Apoel e Dinamo Zagabria. I ciprioti perdono 1-0 in casa con i danesi del Midtjylland ma passano il turno in virtù del 2-1 in trasferta di una settimana fa: agli scandinavi non basta la rete di Sviatchenko. Notevole invece quanto accade a Molde, con i campioni di Norvegia che alla fine si arrendono ai croati: la Dinamo si porta subito sul 3-0 (a segno anche Pjaca, a lungo accostato al Milan in questa sessione di mercato), poi si fa rimontare fino al 3-3 ma si qualifica grazie all'1-1 di Zagabria.