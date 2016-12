Champions, preliminari: City esagerato, 5-0 alla Steaua

Guardiola ha già cambiato il Manchester City . All'esordio in Champions i Citizens demoliscono la Steaua vincendo 5-0 a Bucarest e prenotano i gironi. Segnano Silva, Nolito e Aguero , con El Kun che fa tripletta e sbaglia due rigori. Stenta l'Ajax che in casa non va oltre l'1-1 contro il Rostov. Stesso risultato in Dinamo Zagabria-Salisburgo. Il Borussia Moenchengladbach vince 3-1 sul campo dello Young Boys. Il Copenaghen piega l'Apeol Nicosia.

Non c'è partita a Bucarest dove il Manchester City dimostra di avere già assimilato alla perfezione i comandamenti di Guardiola: tiki-taka a tutto spiano e per la squadra rumena non c'è scampo. Il primo tempo è pirotecnico. Aguero si fa subito parare un rigore, poi al 21' si ripresenta sul dischetto per il secondo penalty della serata e incredibilmente sbaglia anche questo sparando il pallone sulla parte alta della traversa. Nel frattempo il City aveva comunque sbloccato il risultato grazie a un sinistro di Silva su assist di Sterling. Aguero ci mette poco a rimediare e prima dell'intervallo firma il 2-0 con un bel rasoterra a giro. Ripresa senza storia: Nolito cala il tris al 49', Aguero nel finale arrotonda il risultato segnando altri due gol: il primo, quello del momentaneo 4-0, arriva a coronamento di una tipica azione alla Guardiola.



Oltre al City anche il Borussia Moenchengladbach ipoteca la qualificazione alla fase a gironi di Champions vincendo 3-1 allo Stade de Suisse di Berna contro lo Young Boys: Sulejmani replica a Raffael, ma i tedeschi chiudono il discorso in due minuti - dal 67' al 69' - grazie a un gol di Hahn e a un'autorete di Rochat. Stecca l'Ajax che ad Amsterdam non va oltre l'1-1 con il Rostov: russi in vantaggio al 13' con Noboa, Klaassen salva i lancieri su rigore al 38'. Copione identico in Dinamo Zagabria-Salisburgo: austriaci in gol al 59' con Lazaro, i croati pareggiano al 76' con un penalty trasformato da Rog. Completa la notte di Champions il successo per 1-0 del Copenaghen sui ciprioti dell'Apoel Nicosia: il match winner è Pavlovic (43').