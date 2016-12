Champions, preliminari: Bate e Celtic non sbagliano

Bate Borisov e Celtic Glasgow iniziano col piede giusto la loro avventura nella Champions League 2015/2016 . Nell'andata del secondo turno preliminare i bielorussi superano 2-1 in casa i campioni d'Irlanda del Dundalk, mentre gli scozzesi, davanti ai propri tifosi, liquidano 2-0 gli islandesi dello Stjarnan. Pericoloso pareggio interno invece per la Dinamo Zagabria che non va oltre l'1-1 contro il Fola, club lussemburghese.

Ha vinto l'andata, ma il ritorno in Irlanda non sarà facile per il Bate: il Dundalk ha dato dimostrazione di essere una squadra tosta, capace di recuperare con McMillan l'inziale vantaggio siglato da Karnitskiy. La rete di Yablonski regala la vittoria ai bielorussi, che al ritorno avranno così a disposizione due risultati su tre. Più rilassato il Celtic farà visita allo Stjarnan, il club spazzato via lo scorso anno dall'Inter nei prelimari di Europa League: decidono i gol di Boyata e Johansen. La rete di Hadji invece fa tremare Zagabria, ma Henriquez acciuffa il Fola e tiene la Dinamo in corsa per il passaggio del turno. Finiscono a reti inviolate invece Qarabag-Rudar e Malmo-Zalgiris.