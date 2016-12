Champions, preliminari: Basilea corsaro, Ajax sprecone

Il Basilea vince 3-1 a Poznan e ipoteca il passaggio ai playoff di Champions League. Gli svizzeri, bloccati sull'1-1 fino al 77', passano due volte nel finale e hanno già la testa agli spareggi. Non si può dire la stessa cosa per le altre due big impegnate in serata: l'Ajax spreca e si fa rimontare da 2-0 a 2-2 in casa del Rapid Vienna; il Celtic, invece, non va oltre uno striminzito 1-0 casalingo contro gli azeri del Qarabag.