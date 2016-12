Champions: Porto travolgente, 4-0 al Basilea e ai quarti

10:29 - Tutto troppo facile. Il Porto travolge 4-0 il Basilea e, dopo l'1-1 dell'andata, strappa il biglietto per i quarti di finale di Champions. Senza storia la gara del Do Dragao: Brahimi apre le marcature su punizione al 14', Herrera firma 2-0 in avvio di ripresa, Casemiro cala il tris al 56' con un'altra prodezza su calcio piazzato e Aboubakar chiude i conti al 76'. Unica nota stonata l'infortunio di Danilo, fuori in barella dopo uno scontro fortuito con Fabiano.

LA PARTITA

Il difensore è rimasto a terra per diversi minuti dopo essere stato colpito dal proprio portiere, che era uscito precipitosamente fuori area. Il giocatore è stato portato via in barella, col collo immobilizzato e caricato in ambulanza prima di essere portato in ospedale.



L'1-1 dell'andata lasciava presagire una gara equilibrata, convinzione rafforzata dall'assenza per infortunio di Jackson Martinez, ma i padroni di casa mettono le cose in chiaro fin dai primi minuti. La strategia del Basilea è quella di aspettare e provare a colpire in contropiede, ma il piano di Paulo Sousa salta al primo affondo dei portoghesi. Al 14' Samuel stende Tello al limite dell'area, un invito a nozze per Brahimi: il destro morbido dell'algerino supera la barriera e lascia di sasso Vaclik. Il Basilea non cambia atteggiamento e il Porto ne approfitta per addormentare la partita. Al 45' è 1-0, ma per evitare brutte sorprese la squadra di Lopetegui piazza il colpo del ko un paio di minuti dopo l'avvio del secondo tempo. Azione insistita del Porto, la palla finisce a Herrera che batte Vaclik con un altro destro chirurgico dal limite. I tiratori del Porto sono in serata di grazia e al 56' anche Casemiro dà un saggio delle sue qualità balistiche: perfetta la punizione del brasiliano da 25 metri, la palla si abbassa sotto la traversa ed è 3-0. C'è gloria anche per il 22enne Aboubakar, chiamato a sostituire Jackson Martinez: il suo destro all'incrocio chiude i conti al 76'. Serata da incubo per gli svizzeri, che chiudono in dieci per l'espulsione di Samuel al 91'. Il Porto fa il pieno di fiducia e torna nei quarti di Champions dopo sei anni.

LE PAGELLE

Casemiro 7 - All'andata era stato uno dei peggiori, stasera il brasiliano ha messo in mostra le qualità che avevano convinto il Real Madrid a scommettere su di lui. Sempre nel vivo del gioco, recupera una marea di palloni e li smista con lucidità. La sassata del 3-0 su punizione è la ciliegina sulla torta.



Brahimi 7 - firma la sua sesta rete stagionale in Champions con una pennellata dal limite che lascia di sasso Vaclik. Gol a parte, dà l'impressione di poter inventare qualcosa ogni volta che la palla gli arriva tra i piedi.



Aboubakar 7 - Chiamato a sostituire Jackson Martinez il 22enne camerunese non fa rimpiangere il colombiano. Lotta, sgomita, incassa la tradizionale "legnata" da Samuel senza frignare e al 76' si prende la rivincita sull'argentino approfittando di uno scivolone dell'ex interista per firmare il 4-0 con una bordata all'incrocio.



Gonzalez 5 - All'andata aveva fatto in tempo a firmare l'1-0 e poi era uscito per infortunio. Stasera non riesce mai a mettere in mostra rapidità e doti tecniche che lo contraddistinguono. E' un classe '94, si farà.



Samuel 4 - A 37 anni l'ex muro interista mostra tutte le crepe di una carriera lunga e logorante. Spesso in affanno, è lui a causare la punizione da cui scaturisce l'1-0 del Porto. Poi altre sbavature fino al secondo giallo che gli costa l'espulsione al 91'.

IL TABELLINO

Porto-Basilea 4-0

Porto (4-3-3): Fabiano sv; Alex Sandro 6, Maicon 6, Marcano 6, Danilo sv (22' Martins Indi 6); Casemiro 7, Herrera 7, Evandro 6 (dal 34' st Quaresma sv); Brahimi 7 (28' st Ruben Neves), Tello 6,5, Aboubakar 7. A disp.: Helton, Olivier Torres, Quintero, Paciencia. All.: Lopetegui.

Basilea (4-3-3): Vaclik 5,5; Xhaka 5, Schar 5,5 (13' st Embolo 5), Samuel 4, Safari 5,5; Frei 5 (18' st Kakitani 5), Elneny 5, Zuffi 5,5; Gonzalez 5, Gashi 5,5 (32' st Kallà sv), Streller 5. A disp.: Vailati, Traoré, Degen, Ajeti. All.: Paulo Sousa.

Arbitro: Jonas Eriksson (Svezia)

Marcatori: 14' Brahimi (P), 2' st Herrera (P), 12' st Casemiro (P), 31' st Aboubakar (P)

Ammoniti: Gashi (B) Gonzalez (B), Samuel (B) Safari (B) e Marcano (P)

Espulsi: 46' st Samuel (B) per doppia ammonizione