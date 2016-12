Champions, Porto-Roma 1-1: i giallorossi resistono in dieci

Pareggio esterno per la Roma di Spalletti che nell'andata dei playoff di Champions League ha portato a casa un 1-1 in casa del Porto . Ottima la partenza dei giallorossi che per mezz'ora hanno dominato il match del Do Dragao passando in vantaggio al 21' per l' autorete di Felipe sugli sviluppi di un corner. Al 41' l' espulsione di Vermaelen cambia il match e al 60' Andre Silva trova il pari dal dischetto dopo il fallo di mano in area di Emerson.

LA PARTITAVista la prima mezz'ora di dominio assoluto, il pareggio è un peccato. Nel calcio però le partite durano novanta minuti e l'espulsione di Vermaelen al 41' del primo tempo con la Roma in vantaggio di un gol ha messo in discussione una sfida che si era messa nel migliore dei modi per i ragazzi di Spalletti. L'1-1 in Portogallo resta un ottimo risultato, un minimo vantaggio da provare ad aumentare o comunque a gestire nel ritorno dell'Olimpico, con la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per mettere in difficoltà il Porto. Con un pizzico di cinismo in più al momento dell'espulsione del difensore belga il vantaggio avrebbe potuto essere più ampio.



L'approccio alla gara della Roma è stato perfetto. Squadra corta e alta, pressing sul portatore di palla lusitano e profondità grazie al movimento di Dzeko e dei due esterni, più Salah di Perotti. L'egiziano già nei primi dieci minuti ha messo in apprensione la difesa biancoblù costringendo Felipe al salvataggio in extremis e sfiorando il palo con un mancino a giro. Ma è di Edin Dzeko l'occasione più ghiotta: al 13' Casillas pasticcia col pallone regalandolo al bosniaco che si attarda e centra in pieno Telles sulla linea della porta spalancata. Vecchi fantasmi scacciati poco dopo dal vantaggio grazie all'autorete di Felipe sugli sviluppi di un corner. La reazione del Porto è immediata e porta Andre Silva ad impegnare Alisson, ma è ancora alla Roma al 27' e sempre sulla destra ad impegnare Casillas in tre interventi consecutivi, due su Salah e uno su Nainggolan. Poi la svolta. Al 41' Vermaelen, già ammonito, raccoglie il secondo giallo per un fallo al limite dell'area che spegne le velleità offensive dei giallorossi e regala al Porto tutto il secondo tempo, aiutato anche dalla stanchezza dei ragazzi di Spalletti.



Il baricentro della Roma si abbassa al limite dell'area con due linee strette a chiudere i fraseggi sulla trequarti del Porto lasciando spazio sulle corsie esterne per costringere la squadra di Espirito Santo a cercare più cross possibili anziché le imbucate palla a terra. Da una di quelle, infatti, al 50' arriva il pareggio di Adrian annullato per fuorigioco da Kuipers dopo un lungo consulto con gli assistenti. Le occasioni però non mancano con la Roma ballerina da una parte all'altra del campo, ma in orizzontale, graziata da Andre Silva di testa da pochi passi, ma non dal dischetto dopo il fallo di mano in area di Emerson, entrato per Perotti dopo l'espulsione. A pareggio acquisito il copione di gara non cambia, ma la difesa giallorossa resiste portando a casa un prezioso pareggio.