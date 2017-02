Champions, Porto-Juventus 0-2: Pjaca e Dani Alves firmano il colpaccio

Vince la Juventus nell'andata degli ottavi di finale di Champions League in casa del Porto. All'Estadio Do Dragao, i bianconeri si sono imposti con un netto 0-2 maturato nel secondo tempo. Decisivi i cambi di Allegri bravi a sfondare il muro dei portoghesi con Pjaca al 72', con un destro preciso all'angolino, e Dani Alves al 74', un minuto dopo l'ingresso in campo. Sfida condizionata dall'espulsione di Telles al 26' con due ammonizioni in un minuto.