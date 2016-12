Champions: poker Manchester City, rimonta e primato

Partita spettacolare al City of Manchester Stadium. La squadra di Pellegrini sa che deve non solo vincere ma anche sperare in una caduta della Juventus a Siviglia per conquistare il primo posto nel gruppo D, il Moenchengladbach, invece, deve tifare per i bianconeri in caso di sconfitta. Al 16' Silva porta in vantaggio gli inglesi con un potente destro che si infila sotto la traversa. Al 19' però Korb pareggia i conti e al 43' Raffael ribalta il risultato in favore dei tedeschi. Quando però tutto sembra deciso la partita cambia totalmente rotta, nel giro di due minuti Sterling va a segno due volte, al 79' e all'81', sfruttando un doppio assist di Bony. E' poi lo stesso ex attaccante dello Swansea a siglare il definitivo 4-2, che complice la sconfitta della Juventus a Siviglia qualifica per primo il Manchester City. Niente da fare invece per il Moenchengladbach, che chiude con 5 punti in classifica ed è fuori da tutto.