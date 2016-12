Champions: poker Leverkusen, il Bate si inchina

Primo tempo ricco di emozioni quello della BayArena di Leverkusen. I padroni di casa passano in vantaggio dopo appena 4 minuti con Mehmedi che raccoglie una palla persa dalla disattenta divesa del Bate e, con un esterno imprendibile, beffa Chernik. Gli ospiti, però, sono vivi e raggiungono il pareggio al 13' con un colpo di testa vincente di Milunovic su cross di Stasevic: la traiettoria della sfera viene deviata da Hilbert che mette fuori causa Leno. Al minuto 25 Mehmedi si divora il raddoppio calciando a lato a tu per tu con Chernik. Tre giri di orologio più tardi Bayer ancora pericoloso con Tah che mette alto da pochi passi in mischia. Gli ucraini non rischiano più nulla e così si chiude sull'1-1 la prima frazione.



La musica cambia nella ripresa. Passano due minuti dal rientro in campo e Calhanoglu, servito da Bellarabi, insacca col sinistro con l'aiuto di una deviazione. Al minuto 59 a servire il tris è il Chicharito Hernandez che, imbeccato da una magia di Kampl, infila la sfera col destro sul secondo palo. Il Bate esce mentalmente dalla partita e al 75' Mladenovic colpisce in area col braccio la punizione di Calhanoglu: per l'arbitro è rigore. Dal dischetto va lo stesso numero 10 che non sbaglia. Il Leverkusen conquista i primi 3 punti e vola in testa al Girone E, il Bate resta a 0.