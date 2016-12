Champions, playoff: tocca al City, si fa sul serio

La Champions League 2016-17 entra nel vivo. Scatta alle 20.45 l'andata dei playoff della massima competizione europea per club: mercoledì sarà la volta della Roma di Luciano Spalletti, impegnata nella difficile sfida al Porto; oggi tocca invece al Manchester City di Pep Guardiola , senza dubbio la squadra più ricca di talento degli spareggi. Per gli Skyblues impegno non certo proibitivo in casa della Steaua Bucarest .

Dopo il poco convincente ma vittorioso esordio in Premier, Guardiola cerca di capire se è già riuscito a trasmettere la giusta mentalità anche per la Champions, vero e proprio tabù per la squadra di Manchester. Necessario un colpo esterno per mettere in cassaforte la qualificazione. Ma Steaua-City non è l'unica gara della serata: Ajax-Rostov, Dinamo Zagabria-Salisburgo, Copenaghen-Apoel e Young Boys-Moenchengladbach completano un quadro ricco, con tanto talento in campo.