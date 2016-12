Champions, playoff: super United, 3-1 al Bruges

L'andata dei playoff di Champions League premia tutte le squadre che giocano in casa. Successo per il Manchester United per 3-1 contro il Bruges . All'Old Trafford gli ospiti vanno in vantaggio, all'8' una sfortunata deviazione di Carrick nella propria porta beffa Romero. Ci pensa poi Depay a ribaltare il risultato con una splendida doppietta (13', 43'), nel finale arriva anche il 3-1 firmato da Fellaini , che rende poco più di una formalità il ritorno tra una settimana.

Vince anche lo Sporting Lisbona di Aquilani (in campo per 25 minuti), contro il Cska Mosca. Finisce 2-1, i lusitani vanno in vantaggio con Gutierrez dopo 12 minuti, poi fa tutto Doumbia, l'ex attaccante della Roma prima si fa parare un calcio di rigore e subito dopo, al 40', si fa perdonare finalizzando una veloce ripartenza. All'82' arriva la rete di Slimani per i biancoverdi che rende meno insidiosa la trasferta in Russia.



Successi anche per il Bate Borisov, l'1-0 al Partizan Belgrado è deciso da un colpo di testa di Gordejchuk al 75' e dell'Astana sempre per 1-0 ai ciprioti dell'Apoel, gol partita di Dzholchiev al 14'. Tra una settimana sono in programma i match di ritorno, chi passa va in Champions, chi perde retrocede in Europa League.