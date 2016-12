Champions, playoff: il clou è Valencia-Monaco

Si completano stasera i match d'andata dei playoff di Champions League. Il match clou va in scena allo stadio Mestalla dove il Valencia ospita il Monaco di El Shaarawy. Trasferta insidiosa per lo Shakhtar Donetsk, atteso dal Rapid Vienna. Grande curiosità per vedere all'opera lo Skenderbeu, prima squadra albanese a disputare gli spareggi: se la vedrà con la Dinamo Zagabria. Le altre sfide sono Celtic-Malmoe e Basilea-Maccabi Tel Aviv.

Siamo solo ai playoff, ma Valencia-Monaco profuma già di grande Champions. Gli spagnoli sognano di tornare nella fase a gironi dopo tre anni, i francesi sperano di ripetere l'ottima performance dello scorsa stagione quando si arresero solo alla Juventus in un equilibratissimo quarto di finale. Tra le due squadre esiste un unico precedente, nel primo turno di Coppa delle Coppe 1980-81: la spuntarono gli spagnoli. El Shaarawy dovrebbe partire dalla panchina, ma Jardim sa che può contare su un amuleto. Il Faraone, infatti, ha segnato il suo ultimo gol in Champions proprio in un playoff, firmando il provvisorio vantaggio del Milan sul campo del Psv Eindhoven: finì 1-1, poi i rossoneri guadagnarono l'accesso alla fase a gironi vincendo 3-0 al ritorno a San Siro. Tra le altre sfide in programma stasera desta curiosità Skenderbeu-Dinamo Zagabria: gli albanesi, comunque vada, diventeranno la prima formazione del loro Paese a partecipare alla fase a gironi di Champions o Europa League. Duello che sembra infinito, invece, quello tra Basilea e Maccabi Tel Aviv con gli israeliani chiamati a spezzare un tabù: nella stagione 2013-14 vennero eliminati due volte dagli svizzeri, prima nel terzo turno preliminare di Champions poi ai sedicesimi di Europa League. Il Celtic prepara la solita infuocata accoglienza agli svedesi del Malmoe, mentre lo Shakhtar di Mircea Lucescu vola a Vienna con uno sguardo preoccupato alla cabala: in Austria gli ucraini hanno giocato due volte e perso altrettante.