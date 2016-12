Champions, Pioli studia una Lazio più coperta

Una qualificazione ai gironi significherebbe un mercato ben diverso (il sogno è Campbell dell'Arsenal), la possibilità di resistere alle offerte straniere per i pezzi pregiati (lo United rimane forte su Felipe Anderson) e, ovviamente, molto prestigio in più: per questo Pioli non scarta nessuna opzione.

Per 90', quindi, il 4-3-3 potrebbe andare in soffitta. Confermata tutta la linea difensiva (anche per l'infortunio di Mauricio: da verificare per la trasferta tedesca), Berisha compreso visto che Marchetti non ha ancora recuperato, i cambiamenti più grandi sarebbero nella trequarti offensiva dove orchestrerebbero Candreva, Felipe Anderson e Lulic con Onazi e Parolo a fare da guardia. Keita favorito come titolare per ripartenze veloci ma in panchina scalpita Kishna, già in gol con il Bologna.