Champions, Pioli: "Lazio pronta per il Bayer"

"La Lazio è pronta". Stefano Pioli non si nasconde e, nonostante i guai del precampionato (infortuni e Supercoppa italiana persa), ha fiducia nei suoi ragazzi per l'andata dei playoff di Champions League : "Abbiamo lavorato bene, giocheremo ad armi pari contro il Bayer Leverkusen, che è squadra ostica e simile a noi". Poi chiude le voci di mercato su Biglia : "E' felice di essere il nostro capitano, rimane qui".

LA CONFERENZA DI PIOLI

Senza Marchetti e Djordjevic, con il "caso" Biglia ancora aperto e con la delusione della Supercoppa Italiana non del tutto smaltita: per Stefano Pioli non è stato facile l'avvicinamento al playoff di Champions League. Ma l'attesa è finita, martedì all'Olimpico servirà una gran prestazione contro il Bayer Leverkusen ed ecco le parole dell'allenatore biancoceleste.

Del Bayer teme più l'esperienza europea o la condizione fisica maggiore?

Il Leverkusen è solido, ha dei valori. Li rispetto ma anche la nostra squadra li ha, siamo pronti per tenere testa ai nostri avversari.

Lazio cambiata poco per necessità o virtù?

Volevamo cambiare poco, il nostro è un viaggio appena iniziato. Un anno fa tutti criticavano, oggi siamo ai playoff di Champions: il progetto va avanti. Vogliamo inserire giovani di qualità.

Tra quanto torna Djordjevic? Basta il solo Klose per il playoff?

Su Filip i tempi sono purtroppo incerti, anche io non lo so. Insieme a Klose però possiamo usare Keita e Kishna.

Due squadre simili: vantaggio o svantaggio?

L'importante è che noi facciamo la Lazio. Non molliamo mai, abbiamo sempre voglia di attaccare: dovremo fare questo anche contro il Bayer, senza perdere i giusti equilibri.

Le percentuali di qualificazione?

Sfida molto equilibrata. Loro sono compatti e solidi, hanno cambiato poco come noi in questa sessione di mercato: sarà dura.

Il punto sugli infortuni di Marchetti e Djordjevic

Sono i rischi del mestiere... Non saranno disponibili, mentre Biglia sì. E' contento ed orgoglioso di essere il capitano della Lazio, giocherà sicuramente.

Milinkovic Savic si è già integrato?

Tutti i nuovi arrivati si stanno impegnando per raggiungere gli altri ed entrare il prima possibile nei nostri meccanismi. Sono a buon punto, sono disponibili.

Bisognerà sfruttare la partita in casa: come la gestirete?

Dobbiamo giocare con orgoglio. Sappiamo che giochiamo contro una squadra simile a noi per voglia, l'anno scorso è stata eliminata da una big come l'Atletico Madrid. Vogliamo prendere vantaggi già dall'andata.

La Lazio è pronta?

Sì, sicuramente sì. Il precampionato non è stato positivo come credevamo ma abbiamo lavorato bene, siamo cresciuti di condizione.