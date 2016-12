Champions, Pellegrini: "Che sfortuna, abbiamo dominato"

Manuel Pellegrini mastica amaro dopo il ko con la Juve: "Non siamo stati fortunati, abbiamo tenuto più la palla e creato più occasioni ma Buffon è stato super". Il tecnico del City, però, si è dimostrato sportivo: "Morata ha fatto un gran gol e la nostra rete era da annullare". Pellegrini non è comunque preoccupato per il futuro in Champions: "Era meglio partire con una vittoria ma ci sono ancora 15 punti in palio".