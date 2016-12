Champions: pari a Lione, Siviglia agli ottavi

Il Siviglia pareggia 0-0 a Lione nella 6.a giornata del gruppo H e conquista il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Agli andalusi bastava non perdere con due gol di scarto e riescono a fare addirittura meglio, un pari che permette alla formazione di Sampaoli di chiudere al secondo posto con 10 punti alle spalle della Juve. Il Lione, che colpisce due traverse con Tolisso e Valbuena, ripartirà dai sedicesimi di Europa League.

Al Lione serviva una vittoria con almeno due gol di scarto per strappare al Siviglia il secondo posto nel girone e quindi il pass per gli ottavi di Champions e invece al Parc OL finisce in parità senza gol, 0-0. Le emozioni non sono però mancate: gli andalusi partono meglio e sfiorano due volte il vantaggio con l'ispirato Vitolo che al 19' si trova tutto solo in area piccola ma calcia sul palo mentre al 23' Lopes esce bene e lo ferma. Subito dopo arriva la reazione del Lione: contropiede al 24', cross da destra, perfetto inserimento di Tolisso che schiaccia di testa ma la palla si stampa sulla traversa dopo il rimbalzo. Prima dell'intervallo, al 37', è ancora la traversa a dire di no al Lione, stavolta su un gran tiro di Valbuena. I francesi ci credono fino alla fine ma la porta di Sergio Rico resta inviolata: l'ultima emozione è un tiro di Rafael al 92' che termina a lato.