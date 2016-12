Champions, Pallotta: "Roma- Manchester City 3-1, tripletta di Totti"

16:58 - A margine dell'incontro con il sindaco Ignazio Marino per il nuovo stadio, il presidente della Roma James Pallotta ha azzardato un pronostico per la partita contro il Manchester City. "Stasera finisce 3-1, Totti, Totti, Totti" ha sentenziato il numero uno giallorosso. Che non ha risparmiato una battuta sul mercato: " La squadra è molto forte, il problema sono stati gli infortuni. De Sanctis? gli incidenti succedono, abbiamo estrema fiducia in lui".



"Ci aspettiamo il voto nei prossimi giorni, auspicabilmente martedì prossimo - ha aggiunto Pallotta parlando dello stadio - Tutti i cittadini romani dovrebbero essere contenti di quello che il sindaco sta facendo. Auspicabilmente nel 2017, Roma potrà avere il proprio stadio spettacolare".



Dopo il via libera del Comuna, la società giallorossa si confronterà con la Regione: "Al momento le cose sembrano perfette" ha commentato Pallotta. Il presidente ha parlato anche del main sponsor: "Abbiamo alcune proposte che stiamo scremando e tra qualche settimana spero di andare a negoziare. Quello che stiamo facendo con la squadra e con lo stadio è fantastico e non sono preoccupato di questo problema commerciale". "Contro l'Inter - ha aggiunto Pallotta tornando a parlare della squadra - abbiamo recuperato Maicon e Astori e poi tornerà anche Castan. Siamo finalmente in salute e dopo la pausa natalizia ci saremo tutti e non penso ci sia una ragione per tornare sul mercato".