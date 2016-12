Champions, Pablito Rossi vota Dybala: "Meglio lui di Lewandowski e Muller"

"Sarebbe stato meglio giocare l'andata a Monaco ma per stasera, comunque sia, io non firmerei per un pari, per uno 0-0. La firma la metterei solo su un bel 2-0 per la Juve". Cosi Pablito Rossi sul match di questa sera tra i bianconeri e il Bayern Monaco a 4-4-2. Un ottavo di finale con grandissime stelle in campo: "I bavaresi sono fortissimi, hanno un attacco fenomenale, Lewandowski e Muller sono due grandissimi. Ma, per me, il migliore resta sempre Dybala: classe, eleganza, rapidità, senso del gol. E' uno che si diverte giocando e che fa divertire chi lo guarda. E per stasera attenzione alla voglia di rivincita di Mandzukic: con Dybala forma una coppia perfettamente assortita".