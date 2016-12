Champions: Neymar stende il Psg, Barcellona in semifinale

00:43 - Il Barcellona vola ancora una volta in semifinale di Champions League, l’ottava negli ultimi 10 anni. Forte del 3-1 conquistato nella gara d’andata al Parco dei Principi, la squadra di Luis Enrique sconfigge 2-0 il Psg al Camp Nou dimostrando di essere una seria candidata alla conquista della ‘Coppa dalle grandi orecchie’. Protagonista assoluto dell'incontro è Neymar che stende Ibra e compagni con una doppietta nel primo tempo.

Il Barcellona vola ancora una volta in semifinale di Champions League, l’ottava negli ultimi 10 anni. Forte del 3-1 conquistato nella gara d’andata al Parco dei Principi, la squadra di Luis Enrique sconfigge 2-0 il Psg al Camp Nou dimostrando di essere una seria candidata alla conquista della ‘Coppa dalle grandi orecchie’.

Protagonista assoluto dell'incontro è Neymar che stende Ibra e compagni con una doppietta nel primo tempo. Luis Enrique si affida al tridente delle meraviglie composto da Neymar, Suarez e Messi. Blanc risponde con Cavani, Ibra e Pastore. Al 14' i blaugrana sono già in vantaggio: splendida serpentina di Iniesta in mezzo al campo, assist al bacio per Neymar che supera Sirigu e mette dentro. Quattro minuti più tardi annullata una rete ad Ibra, scattato in fuorigioco su assist di Matuidi. Dani Alves con una gran botta da fuori scalda i guantoni a Sirigu: il portiere azzurro respinge sulla testa di Neymar che non riesce a dar potenza. Al 34' raddoppio del Barça ancora col brasiliano che, pescato da Dani Alves, insacca con un'incornata vincente. Inguardabile il posizionamento di David Luiz e Marquinhos che lasciano solo in area il talento verdeoro.

Si chiude così sul 2-0 il primo tempo.

Nella ripresa il Barcellona cala i ritmi. Il Psg vuole a tutti i costi trovare il gol della bandiera. Al 59' Verratti si divora la palla del 2-1 calciando incredibilmente a lato dall'altezza del dischetto servito da Ibrahimovic. Lo svedese è protagonista al 73' con un gran destro, respinto da Ter Stegen. Gli ingressi di Lavezzi e Rabiot non cambiano le cose e anzi al 92' Messi va vicino al gol con un sinistro che lambisce il palo a Sirigu battuto. La gara si chiude così sul 2-0 per il Barcellona che conquista meritatamente l'accesso alla semifinale.

LE PAGELLE

Neymar 8: semplicemente fantastica la prova del talento brasiliano che non smette di segnare. Stende da solo il Psg con una doppietta da rapace d'area di rigore.

Iniesta 7,5: l'azione che porta al primo gol. di Neymar è da manuale del calcio. Il centrocampista si beve 4 avversari prima di consegnare sui piedi del brasiliano la palla dell'1-0. Un maestro

Dani Alves 7,5: dal suo cross nasce il raddoppio di Neymar. Sempre propositivo in fase offensiva, torna in difesa per aiutare i compagni nelle poche azioni di ripartenza del Psg. Il Barcellona dovrà pensarci bene prima di lasciarlo libero alla scadenza naturale del contratto il prossimo giugno

David Luiz 4,5: la doppia sfida col Barcellona è semplicemente da dimenticare per il centrale brasiliano che, dopo il tunnel subito all'andata da Suarez, lascia liberissimo Neymar in occasione del secondo gol. Viene ammonito dopo pochi minuti per un fallaccio su Rakitic: un giallo che condiziona la sua gara.

Cavani 4,5: l'esperienza del Matador a Parigi è sempre stata contraddistinta da alti e bassi. A differenza del giocatore ammirato a Napoli, l'uruguaiano non riesce a caricarsi sulle spalle la squadra sbagliando troppo.

Ibrahimovic 5,5: il Camp Nou resta ancora una volta stregato per lo svedese che non riesce a trovare la via del gol. A differenza dei compagni d'attacco (svogliati e sotto tono), l'attaccante ex Milan ci prova anche a risultato acquisito, forse con un pizzico di egoismo di troppo.



IL TABELLINO

BARCELLONA-PSG 2-0

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen 6,5; Dani Alves 7,5, Piqué 7, Mascherano 6,5, Jordi Alba 6; Rakitic 6,5, Busquets 6,5 (10 st Sergi Roberto 6,5), Iniesta 7,5 (1' st Xavi 6,5); Messi 6,5, Suarez 6,5 (30' st Pedro sv), Neymar 8. A disp.: Bravo, Bartra, Adriano, Rafinha. All.: Luis Enrique.

Psg (4-3-3): Sirigu 6,5; Van der Wiel 5, Marquinhos 4,5, David Luiz 4,5, Maxwell 5; Verratti 5, Cabaye 5 (21' Lucas 5,5), Matuidi 5 (35' st Rabiot sv); Cavani 4,5 (35' st Lavezzi sv), Ibrahimovic 5,5, Pastore 5. A disp.: Douchez, Camara, Digne, Bahebeck. All.: Blanc.

Arbitro: Svein Oddvar Moen 6 (Nor)

Maracatore: 14' pt, 34' pt Neymar (B)

Ammonito: David Luiz (P)

Espulsi: -