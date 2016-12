Champions: Nasri castiga la Dinamo, il Siviglia corre

Prima mezz'ora giocata a ritmi bassissimi visto anche il peso specifico dei tre punti in palio, ma le ultime chance della Dinamo Zagabria di dire la propria nel Gruppo H si spengono al 38'. Azione che parte a metà campo con Nasri e si sviluppa sulla destra. Mariano si propone e serve un cross perfetto per Nasri, che si materializza in mezzo alla difesa avversaria e col mancino al volo beffa Livakovic.



Nella ripresa (minuto 59) Vietto manca l'appuntamento con il 2-0 sbagliando un gol elementare, ma i padroni di casa non riescono mai a valicare la diga difensiva Pareja-Rami. Per la terza partita di fila in Champions Sergio Rico mantiene la propria porta inviolata e gli uomini di Sampaoli consolidano così la propria candidatura per un posto agli ottavi. Sembra ormai fuori dai giochi la squadra di Petev, peggior attacco di tutto il torneo con zero reti segnate in tre partite.