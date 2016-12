Champions, Mourinho snobba la Roma: "Nessuna grande è stata eliminata" 

13:08 - L'odore del sangue, il rumore dei nemici, la passione per la sfida e il gusto della provocazione. Eccolo il solito Mourinho che staccato il biglietto per gli ottavi di Champions - la sicurezza per il Chelsea c'era già da un paio di settimane - spazia con sguardo lungo sull'orizzonte europeo: "Ottavi? Penso che nessuna grande squadra sia rimasta esclusa. Adesso viene il bello, a me piace nuotare tra gli squali. Potesso scegliere vorrei subito il Psg".

La road to Berlino per il Chelsea e per Mourinho inizia ora: "Non abbiamo paura di nessuno perché mi piace nuotare con gli squali, l'ho fatto nella Polinesia francese ed è entusiasmante. Il sorteggio è il sorteggio, ci sono cinque possibili avversari e il Paris Saint Germain sarebbe un buon accoppiamento, perché sarebbe un viaggio semplice sia per noi che per i tifosi, ma non siamo noi a decidere. Tutti gli avversari sono difficili. Pensate che il Basilea sia facile? Ci abbiamo perso due volte l'anno scorso, in questa stagione hanno battuto il Liverpool e qualche anno fa hanno fatto lo stesso col Manchester United. Il Leverkusen è pur sempre una squadra tedesca, non penso che ci siano avversari facili. Non penso che nessuna delle grandi squadre sia rimasta fuori, forse solo il Liverpool, ma tutte quelle che ambiscono a vincere la coppa sono lì e stagione dopo stagione è sempre così. Come sono solito dire, la vera Champions comincia ora. Cosa possiamo fare? Non lo so. L'anno scorso non eravamo una delle migliori quattro in Europa, ma siamo arrivati in semifinale. Facciamo passo dopo passo e vediamo cosa riusciamo a fare».