Champions, Milano invasa da 60mila tifosi: da Madrid anche le fontane

Nel weekend della finale di Champions, Milano si trasforma nella Capitale di Spagna. Atletico e Real infatti hanno venduto i 40mila biglietti messi a disposizione dalla Uefa, ma si calcola che, come accaduto per la finale di Lisbona del 2014, saranno almeno 20mila in più i fan che raggiungeranno l'Italia. E non saranno soli, perchè venerdì arriveranno anche le repliche alte 5 metri delle due fontane dove il madridismo è solito festeggiare i propri trionfi.

I tifosi del Real si ritrovano a Las Cibeles, quelli dell’Atletico si ammassano sotto il tridente di Nettuno. Le due fontane sono poste una di fronte all'altra nel centro di Madrid, ma non potrebbero essere più distanti se è vero che nella mitologia greca Cibele è le dea della terra e Nettuno il dio del mare. In queste settimane 12 artisti hanno lavorato senza sosta per costruire le repliche delle due fontane e venerdì arriveranno a Milano: Las Cibeles sarà posta a Pagano, fan zone dei blancos, mentre Nettuno occuperà Piazza Duca d’Aosta, punto di ritrovo dei colchoneros.

Dalla Spagna è atteso un vero e proprio esodo di tifosi. Molti hanno acquistato i biglietti attraverso i canali della UEFA o pagandoli a peso d'oro su internet, qualcuno (si stima circa 20mila), come spesso accade, arriverà senza essere in possesso del prezioso tagliando. I tifosi del Real arriveranno perlopiù in aereo, mentre saranno circa 4.500 i colchoneros che raggiungeranno Milano in bus o in macchina. I supporters Blancos occuperanno la curva Nord (la "casa" degli ultras dell’Inter), mentre quelli di fede biancoroassa staranno nella Sud (di solito occupata dal tifo milanista). In modo da evitare il più possibile il contatto tra le due fazioni del tifo, come detto, sono previste due fan zone separate, scelte di proposito su diverse linee della metropolitana.

L’Atletico Madrid partirà dall’aeroporto di Barajas alle 16.45 di giovedì. Niente allenamento alla Pinetina per i giocatori: Simeone, che conosce bene il traffico meneghino, ha cambiato i piani scegliendo per l'alloggio l'hotel Melia, in zona Lotto, comodissimo per raggiungere il Meazza, dove venerdì la squadra farà la rifinitura sul prato della finale. Il Real arriverà in Italia un giorno dopo i Colchoneros e come sistemazione ha scelto il Radisson Blu di Villapizzone, decisamente più lontano dallo stadio e dal centro città.

Scelte molto diverse per due allenatori dalla mentalità opposta, ma comunque vada al triplice fischio a Milano esploderà la festa madrlena.