Champions: Messi trascina il Barça, flop Tevez

Ma la differenza tra Messi e Tevez, ammesso che servisse la gara di Berlino per capirlo, non è solo nei numeri. E' proprio sul peso delle giocate che si nota in maniera evidente la distanza tra i due argentini. Ogni volta che la Pulce tocca palla, succede qualcosa di imprevedibile. Dal suo taglio per Neymar nasce il primo gol, da una sua accelerata e un suo tiro il raddoppio di Suarez che strappa il match. Leo è sempre nel vivo della manovra. Si fa trovare smarcato, punta tutti, si abbassa quando serve e sbaglia pochissimo in fase di appoggio. Per fermarlo a nulla servono i raddoppi. Ha sempre l'idea giusta per liberare un compagno o inventare qualcosa. Su 69 passaggi fatti, Messi sbaglia solo otto volte. Un'inezia.



Della prestazione di Tevez, invece, non restano grandi ricordi. Tira quattro volte verso la porta del Barcellona e da una sua girata nasce il momentaneo pareggio di Morata. Ma è tutto qui. Nulla più. L'Apache non fa la differenza, fatica a dialogare con il centrocampo e non riesce a giocare in profondità, sbattendo contro il muro blaugrana. I suoi inserimenti non fanno male a Pique & Co. e la Juve perde di incisività lì davanti. Leo vince nettamente il duello argentino di Champions. Mentre Messi alza al cielo la sua quarta Champions League, per Tevez a Berlino è una serata buia. Forse l'ultima con la maglia bianconera.